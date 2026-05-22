Guardiola via dal Manchester City è ufficiale | Non chiedetemi i motivi Avrà un nuovo ruolo

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pep Guardiola ha annunciato ufficialmente di lasciare il ruolo di allenatore del Manchester City, senza fornire spiegazioni sui motivi di questa decisione. Tuttavia, continuerà a far parte del club, assumendo un nuovo incarico. La comunicazione è arrivata tramite dichiarazioni pubbliche dell'allenatore, che ha affermato di non voler essere interrogato sui motivi della sua uscita dal ruolo di guida della squadra. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

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Pep Guardiola lascia ufficialmente il Manchester City ma resta nel club con un nuovo ruolo. L'allenatore: "Non chiedetemi i motivi della mia partenza. Non c'è un motivo preciso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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