Guardiola via dal Manchester City è ufficiale | Non chiedetemi i motivi Avrà un nuovo ruolo

Pep Guardiola ha annunciato ufficialmente di lasciare il ruolo di allenatore del Manchester City, senza fornire spiegazioni sui motivi di questa decisione. Tuttavia, continuerà a far parte del club, assumendo un nuovo incarico. La comunicazione è arrivata tramite dichiarazioni pubbliche dell'allenatore, che ha affermato di non voler essere interrogato sui motivi della sua uscita dal ruolo di guida della squadra. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

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Pep Guardiola lascia ufficialmente il Manchester City ma resta nel club con un nuovo ruolo. L'allenatore: "Non chiedetemi i motivi della mia partenza. Non c'è un motivo preciso". 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pep Guardiola really turned Manchester City into footballs final boss Sullo stesso argomento Guardiola-Manchester City, ufficiale l’addio: nuovo ruolo per lo spagnoloSi conclude la straordinaria avventura del tecnico alla guida dei Citizens: è arrivato poco fa il comunicato. Ufficiale, Guardiola lascia la panchina del Manchester CityContro l'Aston Villa domenica la sua ultima partita che chiuderà un ciclo di 10 anni MANCHESTER (INGHILTERRA) - Adesso non ci sono più dubbi: Pep... Non chiedetemi il perché, #Guardiola si congeda dal #ManchesterCity. Niente è eterno x.com [Fabrizio Romano] Enzo Maresca ha un accordo verbale totale con il Manchester City, ci siamo! L'allenatore italiano è sempre stato considerato il candidato ideale per sostituire Pep Guardiola. L'accordo è in atto e Maresca firmerà un contratto iniziale di tre an reddit Guardiola via dal Manchester City è ufficiale: Non chiedetemi i motivi. Avrà un nuovo ruoloIl Manchester City ha ufficializzato sui propri canali ufficiali l'addio a Pep Guardiola. Si interrompe dunque il rapporto tra il tecnico spagnolo e il club inglese che ha beneficiato di uno degli all ... fanpage.it Guardiola lascia il Manchester City, il messaggio emozionante sui social: Nulla dura per sempreDopo dieci anni e venti trofei, Pep Guardiola saluta il Manchester City con un messaggio social lungo e carico di emozione. la7.it