Guardiola saluta il Manchester City | È arrivato il momento di salutare Non chiedetemi perché vado via niente è eterno – VIDEO
L'allenatore ha annunciato il suo addio al club, affermando che è arrivato il momento di salutare e chiedendo di non chiedere i motivi della sua decisione. Ha dichiarato che nulla dura per sempre, senza fornire dettagli sulle ragioni della partenza. La notizia è stata comunicata attraverso un video, in cui ha spiegato di aver deciso di lasciare la squadra senza entrare nel merito delle sue motivazioni. La notizia ha suscitato reazioni diverse tra tifosi e addetti ai lavori.
Guardiola saluta il Manchester City: «È arrivato il momento di salutare. Non chiedetemi perché vado via». L’emozionante video messaggio. La fine dell’era Pep Guardiola al Manchester City è ufficiale. Da lunedì il tecnico spagnolo non sarà più l’allenatore dei Citizens, dopo dieci stagioni e 20 trofei conquistati, tra cui Champions League, sei Premier League, FA Cup e Carabao Cup. Il club saluterà Guardiola nell’ultima giornata contro l’ Aston Villa, trasformando la partita in un grande omaggio a chi ha cambiato la storia del City e del calcio inglese. Il tecnico resterà comunque nel mondo City Football Group come Global Ambassador. Al suo posto arriverà Enzo Maresca, chiamato a raccogliere un’eredità enorme e a proseguire un ciclo costruito su standard altissimi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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