Guardiola saluta il Manchester City | È arrivato il momento di salutare Non chiedetemi perché vado via niente è eterno – VIDEO

L'allenatore ha annunciato il suo addio al club, affermando che è arrivato il momento di salutare e chiedendo di non chiedere i motivi della sua decisione. Ha dichiarato che nulla dura per sempre, senza fornire dettagli sulle ragioni della partenza. La notizia è stata comunicata attraverso un video, in cui ha spiegato di aver deciso di lasciare la squadra senza entrare nel merito delle sue motivazioni. La notizia ha suscitato reazioni diverse tra tifosi e addetti ai lavori.

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