Guardiola lascia il City | tra Serie A e nuovi progetti il futuro è aperto

Dopo dieci stagioni alla guida del Manchester City, l’allenatore spagnolo ha annunciato la sua partenza. La sua decisione apre uno scenario di possibili cambiamenti, con alcuni club italiani che si sono fatti avanti per accoglierlo nel prossimo futuro. Nel frattempo, si discute anche di un’eventuale sostituzione di un tecnico di lunga data alla guida della nazionale di calcio, nel caso in cui lo stesso decidesse di intraprendere una nuova avventura. La notizia ha suscitato interesse tra appassionati e addetti ai lavori, in attesa di sviluppi ufficiali.

? Punti chiave Quale club italiano potrebbe accogliere il tecnico dopo il decennio inglese?. Chi sostituirà Ancelotti in Nazionale se Guardiola scegliesse la maglia azzurra?. Come cambierebbe il calcio se Pep preferisse la cultura alla tattica?. Perché Guardiola potrebbe scegliere una squadra di metà classifica italiana?.? In Breve Permanenza prevista nel City Group con ruolo di ambasciatore globale.. Possibile incarico con la Nazionale italiana dopo il percorso di Ancelotti.. Ipotesi ritorno in Serie A con club come Milan, Napoli o Juventus.. Suggestioni su progetti extra calcistici tra moda, cucina e scrittura.. Pep Guardiola lascia il Manchester City dopo un decennio di successi straordinari, aprendo uno scenario di infinite possibilità che coinvolge club italiani e la stessa Nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Guardiola to leave Man City, Arsenal take a big step & Celtic win

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