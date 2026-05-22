Guardiola-City l' addio è ufficiale | È arrivato il momento niente è eterno

Dopo dieci stagioni, l’allenatore spagnolo lascia il Manchester City. La decisione è stata annunciata tramite una dichiarazione ufficiale, nella quale si sottolinea che è arrivato il momento di separarsi e che niente dura in eterno. L’ex tecnico continuerà a essere legato al club come ambasciatore. La notizia segna la fine di un periodo importante per la squadra, che ha vissuto numerosi successi sotto la sua guida.

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Il Manchester City ha ufficializzato l'addio di Pep Guardiola a fine stagione. Il tecnico spagnolo era alla guida dei Citizens da 10 anni, lunghissima la lista dei trofei: 20 titoli, tra i quali una Champions League e sei Premier League. Guardiola, 55 anni, farà la sua ultima apparizione sulla panchina del club inglese domenica contro l'Aston Villa in campionato, prima di assumere il ruolo di "ambasciatore" per il City Football Group, è stato specificato. A breve il servizio completo . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Guardiola-City, l'addio è ufficiale: "È arrivato il momento, niente è eterno" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep Sullo stesso argomento Manchester City, ufficiale l’addio di Pep Guardiola a fine stagione: al suo posto pronto MarescaSe nelle ultime settimane era nell’aria, adesso diventa ufficiale: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. Manchester City, Guardiola dice addio a fine stagione(Adnkronos) – Pep Guardiola lascia il Manchester City alla fine della stagione 2025-2026. ULTIM'ORA MANCHESTER CITY Ufficiale l'addio di Guardiola a fine stagione L'annuncio sul sito del club #SkySport #SkyPremier x.com [Fabrizio Romano] Enzo Maresca ha un accordo verbale totale con il Manchester City, ci siamo! L'allenatore italiano è sempre stato considerato il candidato ideale per sostituire Pep Guardiola. L'accordo è in atto e Maresca firmerà un contratto iniziale di tre an reddit Ufficiale l'addio di Guardiola al Manchester City: il messaggio emozionante sui socialPep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione. Il tecnico catalano, arrivato al club nel luglio 2016, ha vinto tutto nel corso di questi dieci anni, durante i quali ha conquistato ... corrieredellosport.it Guardiola-City, l'addio ora è ufficiale: Per sempre grati a PepPep Guardiola dice addio al Manchester City dopo dieci stagioni e 20 trofei vinti. Il tecnico resterà nel City Football Group come ambasciatore globale. sportmediaset.mediaset.it