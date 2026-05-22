Guardiola chi ha provato a imitarlo si è fatto male
Pep Guardiola, personaggio noto nel calcio, è spesso associato a un suo stile di gioco riconoscibile. Tuttavia, secondo un'analisi pubblicata dal Guardian, il tecnico spagnolo non ha mai sviluppato un sistema esclusivo e immutabile. Alcuni tentativi di imitare le sue strategie sono risultati fallimentari, portando a errori e difficoltà. La percezione di un “suo gioco” sembra più un'idea diffusa che una realtà concreta, anche perché Guardiola ha sempre adattato le sue squadre alle circostanze e agli avversari.
Visto che forse, a quanto pare, il Napoli potrebbe entrare nell’era del “mio gioco” di Vincenzo Italiano, val la pena di sottolineare – come fa Jonathan Wilson sul Guardian – che in realtà Pep Guardiola, proprio lui, un “suo gioco” non l’ha mai avuto. Ne ha avuti molti. Tanto che oggi che ha annunciato il suo addio al City, lo storico del calcio ne celebra proprio la capacità di adattamento e mutazione tattica come abilità principale. Quando lo diceva Ancelotti gli davano del “pensionato”. “Arrivò nel calcio inglese nell’estate del 2016, c’era un certo scetticismo. La qualità del calcio espresso dal suo Barcellona era stata straordinaria, ed è forse difficile ora, 18 anni dopo, ricordare l’impatto che quella squadra ebbe al suo esordio, quanto incomprensibile sembrasse l’attenzione al passaggio e la manipolazione degli spazi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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