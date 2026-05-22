Guardiola addio al Manchester City | ora è ufficiale

Dopo dieci anni alla guida del club, Pep Guardiola ha annunciato che lascerà il Manchester City al termine della stagione in corso. La notizia è stata confermata ufficialmente, chiudendo un periodo caratterizzato da numerosi successi e trofei vinti con la squadra. La decisione del tecnico spagnolo è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi che lo hanno portato a questa scelta. La notizia ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

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Adesso è ufficiale: Pep Guardiola dopo dieci anni lascerà il Manchester City al termine della stagione. Il tecnico spagnolo, che aveva ancora un anno di contratto con il club inglese, allenerà per l’ultima volta i Citizens domenica nel match con l’Aston Villa che chiuderà la Premier League. Il City gli intitola una curva. Un rapporto davvero intenso quello creato da Guardiola con il City, al punto che il club ha fatto sapere che la rinnovata curva nord dell’Etihad sarà ribattezzata ‘The Pep Guardiola Stand’. La nuova denominazione della curva nord dello stadio dei Citizens sarà adottata già dalla gara di domenica contro l’Aston Villa, l’ultima con Guardiola in panchina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guardiola, addio al Manchester City: ora è ufficiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pep Guardiola LEAVING Manchester City — Players STUNNED After Exit Plans| APT Sports Sullo stesso argomento Manchester City, ufficiale l’addio di Pep Guardiola a fine stagione: al suo posto pronto MarescaSe nelle ultime settimane era nell’aria, adesso diventa ufficiale: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. Guardiola-Manchester City, ufficiale l’addio: nuovo ruolo per lo spagnoloSi conclude la straordinaria avventura del tecnico alla guida dei Citizens: è arrivato poco fa il comunicato. Il commovente messaggio d'addio #Guardiola saluta così il #ManchesterCity x.com [Fabrizio Romano]NOTIZIA: Enzo Maresca ha un accordo verbale totale con il Manchester City, SI PARTE! Il manager italiano è sempre stato considerato il candidato ideale per sostituire Pep Guardiola. Accordo in essere e Maresca firmerà un contratto iniz reddit Ufficiale l'addio di Guardiola al Manchester City: il messaggio emozionante sui socialPep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione, lo ha annunciato la società sui propri canali ufficiali. Il tecnico catalano, arrivato al club nel luglio 2016 (592 panchine totali) ... corrieredellosport.it Guardiola annuncia il suo addio al Manchester City, il messaggio: Nulla dura per sempreLeggi su Sky TG24 l'articolo Guardiola annuncia il suo addio al Manchester City, il messaggio: 'Nulla dura per sempre' ... tg24.sky.it