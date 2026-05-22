Guance bianche e rosse al Teatri Stabil Furlan il reading di Elisa Menon sull' eccidio di Porzûs

L’attrice e autrice Elisa Menon sarà protagonista di un reading dedicato all’eccidio di Porzûs, che si terrà presso il Teatri Stabil Furlan. L’evento fa parte della quinta stagione della rassegna teatrale “Savôrs”, curata dal Direttore Artistico Massimo Somaglino. Durante la rappresentazione, Menon presenterà un testo scritto da lei, con un focus sulla vicenda storica e le sue implicazioni. L’appuntamento è previsto per una data ancora da definire, con ingresso aperto al pubblico.

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