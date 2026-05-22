A Grosseto un incendio ha coinvolto un'abitazione, provocando la morte di un uomo di 66 anni. I soccorritori sono riusciti a estrarre vivo dall’appartamento il residente, che è stato portato in ospedale. Pochi minuti dopo, l’uomo è deceduto a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e sul luogo sono presenti le forze dell’ordine che stanno indagando sulle circostanze.

Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai Vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento: i medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, mentre le autorità sono a lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo., . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Grosseto, incendio in un'abitazione: morto 66enne

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