Grazie a look audaci e sofisticati

Sul palcoscenico della Croisette, il festival del cinema francese ha mostrato un forte senso dello stile attraverso look audaci e sofisticati. Anche senza la presenza di grandi film hollywoodiani o star internazionali, l’evento si è distinto per le scelte di moda dei partecipanti. Le apparizioni hanno privilegiato outfit curati e di impatto, catturando l’attenzione tra le molte proposte. La manifestazione ha quindi confermato la sua capacità di essere un punto di riferimento anche nel settore fashion, oltre che nel cinema.

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G lamour sulla Croisette. Nonostante un’edizione priva di grandi film hollywoodiani e di star internazionali, il più prestigioso festival del cinema francese ha comunque detto la sua sul fronte dello stile. Da Julianne Moore a Cate Blanchett, fino a Penelope Cruz e Isabella Ferrari, a Cannes 2026 sono le attrici over 50 a tenere alta la bandiera del fashion. Trasparenze e volume a Cannes 2026: i look che hanno sfidato il dress code X Isabella Ferrari, in particolare, a Cannes 2026, ha messo in mostra tutto il suo potenziale da icona di stile. Lunghi abiti ricoperti di paillettes, tailleur gessati, bermuda in pelle e gonne scamosciate danno forma ad un guardaroba da 60enne sofisticata e sensuale, tanto raffinata quanto audace. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Grazie a look audaci e sofisticati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chic and modern handbags that upgrade your look instantly Sullo stesso argomento Leggi anche: Geometrici e sofisticati WhatsApp diventa veicolo di malware sofisticatiUna nuova ondata di malware su WhatsApp sta destando grande preoccupazione nel settore della sicurezza informatica, caratterizzata da un livello di...