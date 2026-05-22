L’ex calciatore del Torino ha visitato la squadra al campo di allenamento, esprimendo entusiasmo per la partita in programma contro la Juventus. Ha invitato i giocatori a regalare una domenica speciale, sottolineando che il valore di un derby non dipende dalla posizione in classifica. La visita si è svolta prima dell’incontro, con Graziani che ha parlato con i tecnici e i giocatori, trasmettendo loro un messaggio di sostegno e di entusiasmo per la sfida.

di Luca Fiore Ciccio Graziani, ex giocatore del Torino, ha caricato la sfida contro la Juventus andando a visitare l’allenatore D’Aversa e la squadra al Filadelfia. L’ex attaccante, Ciccio Graziani, in un’intervista a Tuttosport, ha affrontato la stagione granata, il derby di questo fine settimana e la situazione societaria con le critiche a Urbano Cairo. Ecco le sue dichiarazioni a due giorni dalla sfida contro la Juventus. SUL DERBY – «Lo giochi per te stesso e per il popolo che ti segue con affetto. Sarebbe bello se venisse fuori una bella partita, ma anche un risultato positivo. Credo che i tifosi del Toro sarebbero strafelici di poter vincere la partita perché il valore di un derby esula da quella che è la classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Graziani carico: «Il valore di un derby esula dalla classifica. Al Filadelfia ho chiesto ai ragazzi di regalarci una fantastica domenica»

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