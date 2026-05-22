Grave incidente a Cassino | pensionato ferito in un frontale

Questa mattina, lungo via Sferracavallo a Cassino, nei pressi dell’incrocio con via Lungofiume Madonna di Loreto, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Un pensionato è rimasto ferito nello scontro frontale, che ha causato danni a entrambe le automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

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