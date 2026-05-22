Grande successo per la VIII Stagione Concertistica | Artemus diventa Orchestra Città di Pompei

La VIII Stagione Concertistica si è conclusa con risultati positivi, organizzata dall’APS Artemus di Pompei. Durante gli eventi, sono stati eseguiti diversi concerti con musicisti locali e nazionali. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, con presenze che sono risultate superiori alle aspettative. A fine stagione, Artemus ha annunciato la trasformazione in Orchestra Città di Pompei, mantenendo invariata la programmazione musicale e ampliando le attività. L’organizzazione ha confermato il proseguimento delle iniziative artistiche per il prossimo anno.

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Si conclude con entusiasmo la VIII Stagione Concertistica promossa dall’APS Artemus di Pompei, una stagione che ha registrato in tutti gli appuntamenti una grande partecipazione di pubblico, confermando il crescente interesse del territorio verso il progetto artistico che vede la direzione del M° Alfonso Todisco, giovane direttore d’orchestra attivo in Italia e all’estero, docente del Conservatorio di Avellino. Un percorso iniziato nel 2017 come Orchestra Artemus e che, il 26 marzo 2026, dopo otto stagioni concertistiche ha segnato una tappa storica con la concessione ufficiale da parte del Comune di Pompei del nome “Orchestra Città di Pompei”: un riconoscimento istituzionale che valorizza il lavoro culturale portato avanti negli anni dalla compagine musicale sul territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Grande successo per la VIII Stagione Concertistica: Artemus diventa Orchestra Città di Pompei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE Weverse (ALL SUB) JIMIN Reveals Secrets After Stanford Stadium Concert & More Sullo stesso argomento Grande successo per la VIII Stagione Concertistica: Artemus diventa Orchestra Città di Pompei Tempo di lettura: 3 minutiSi conclude con entusiasmo la VIII Stagione Concertistica promossa dall’APS Artemus di Pompei, una stagione che ha... Grande successo per la VIII Stagione Concertistica: Artemus diventa Orchestra Città di Pompei dedalomultimedia.org/sezioni/eventi… #Cultura #Musica #Pompei #Orchestra #Concerti #Lirica #Territorio #Talento #Eventi x.com Grande successo per la VIII Stagione Concertistica: Artemus diventa Orchestra Città di PompeiSi conclude con entusiasmo la VIII Stagione Concertistica promossa dall’APS Artemus di Pompei, una stagione che ha registrato in tutti gli appuntamenti una grande partecipazione di pubblico, conferman ... laprovinciaonline.info Quali requisiti sono necessari per partecipare alla conversazione sui più grandi di sempre? reddit Napoli, al via stagione concertistica dell’Associazione ScarlattiRoma, 16 mag. (askanews) – Grande successo per l’avvio della 43ª stagione concertistica dell’Associazione Domenico Scarlatti, storica realtà della vita musicale colta napoletana che da oltre quattro d ... askanews.it