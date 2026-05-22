Gp del Canada di F1 prove libere e qualifiche per la Sprint | il programma di oggi

Oggi a Montreal si sono svolte le prime sessioni di prove libere e le qualifiche sprint del Gran Premio del Canada di Formula 1. La giornata, venerdì 22 maggio, ha visto le monoposto testare le vetture sul circuito prima delle qualifiche ufficiali. La gara è prevista per domenica 24 maggio, e questa è la quinta tappa del campionato di quest’anno. Le qualifiche sprint hanno deciso la griglia di partenza per la corsa principale, in programma tra due giorni.

Montreal, 22 maggio 2026 – Torna la Formula 1 con il Gran Premio del Canada. Dalle prime libere e le qualifiche sprint di oggi, venerdì 22 maggio, alla gara di domenica 24 maggio si corre il Gp di Montreal, quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio del pilota italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che viene dai tre successi di fila centrati in Cina, Giappone e a Miami. Ecco orario, programma e dove vedere le prime sessioni di libere del Gp nordamericano. Gp Montreal, programma oggi – Ecco il programma del Gp di Montreal oggi, venerdì 22 maggio:. 18:30-19:30 – F1 Prove Libere 22:30-23:15 – F1 Qualifiche Sprint Gp Canada, dove vederlo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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