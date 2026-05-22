L’estate del Milan si anima tra trattative di mercato e decisioni interne. Si parla di possibili arrivi di Goretzka e Gila, mentre Ibra e Leao sono al centro di voci e aspettative. Sul fronte delle cessioni, si discute di quale operazione possa essere una delle più certe e di quale acquisto sia più prossimo. Intanto, il futuro di Modric rimane incerto, e si fanno i nomi più caldi per le prossime mosse di mercato e le tempistiche delle decisioni di proprietà.

Tutto è possibile, nell'estate del Milan. La Champions e l'Europa League. Un numero 10 inedito e il solito numero 10. La certezza è che raramente si arriva a fine maggio con una situazione così fluida. Premesso che nessuno - nemmeno Gerry Cardinale - può avere tutte le risposte alle domande che occupano la testa dei milanisti, riassumiamo tutto in 10 domande e 10 risposte. Improbabile. Ibra è sicuramente legato a Gerry Cardinale ma un club come il Milan non prevede di dare pieni poteri a un manager, per quanto sia un manager di fiducia. Su questo punto si è rotto anche il rapporto con Paolo Maldini. Zlatan potrà certamente essere più centrale che in passato ma negli ultimi anni è stato più un riferimento per la proprietà che un uomo di decisioni forti a Casa Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Goretzka e Gila arrivano? Che fa Ibra? E Leao? L'estate del Milan in 10 domande e 10 risposte

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