Gli smart glasses sono il nuovo smartphone?

Negli ultimi anni, gli occhiali intelligenti sono diventati un argomento di discussione nel mondo della tecnologia. Questi dispositivi combinano funzioni di realtà aumentata, connettività e intrattenimento, offrendo nuove possibilità di utilizzo quotidiano. Nonostante siano ancora in fase di sviluppo e sperimentazione, alcuni modelli sono già disponibili sul mercato e vengono inseriti nelle strategie di aziende tecnologiche di rilievo. La domanda sulla loro eventuale sostituzione degli smartphone ha sollevato interesse tra consumatori e addetti ai lavori.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Gli occhiali smart non sono più un semplice esperimento tecnologico. Nel 2026 il mercato è cresciuto rapidamente grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, delle fotocamere ad alta definizione e delle funzioni di realtà aumentata. Se il boom del settore doveva coincidere con l'uscita dei Google Glass, poi defunti, è Meta ad aver avuto il coraggio di investire per prima (o meglio, da sola) per cercare di esplorare un universo di cui eravamo completamente al buio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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GLI OCCHIALI SMART di XIAOMI sono MEGLIO DEI RAY-BAN

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