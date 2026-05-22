La Provincia di Bergamo possiede un patrimonio di strumenti e beni culturali di grande valore. Tra questi, molte chiese della zona conservano oggetti di rilevante pregio storico e artistico. In questa occasione, si intende proporre un percorso volto a scoprire alcuni di questi tesori, evidenziando le peculiarità di ogni singola testimonianza architettonica e artistica presente sul territorio. La visita si concentrerà sulle caratteristiche specifiche di ogni chiesa e sui beni di valore ancora conservati al loro interno.

Articolo. La nostra provincia vanta un patrimonio strumentale di grande ricchezza e pregio. Ogni chiesa distribuita conserva gioielli di grande valore: in questo viaggio proponiamo un percorso alla loro scoperta. Bergamo è considerata la «città degli organi», una culla di patrimoni dove tradizione, artigianato e grande musica si intrecciano attraverso le mani di famiglie che hanno tramandato un mestiere prezioso che ha reso la terra orobica un punto di riferimento a livello italiano ed europeo. Famiglie secolari, come quelle maggiormente note dei Serassi e dei Bossi, hanno saputo realizzare gioielli che, ancora oggi, sono in grado di affascinarci e raccontarci la loro storia oltre ad emozionare generazioni di fedeli o semplici ascoltatori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gli organi della Provincia di Bergamo: gioielli da custodire

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