Gli operai sono scomparsi e con loro la democrazia Perché l’Usb fa bene a tornare in piazza
Negli ultimi tempi si sono verificati momenti di mobilitazione da parte degli operai, che spesso sono rimasti assenti dal dibattito pubblico. La presenza dei lavoratori nelle piazze si è fatta più rara, lasciando spazio a un vuoto nel protagonismo sociale. Questa assenza ha sollevato discussioni sul ruolo del movimento operaio e sulla rappresentanza dei lavoratori nel panorama politico nazionale. La questione riguarda anche la capacità delle organizzazioni sindacali di coinvolgere e rappresentare le categorie più esposte alle sfide economiche.
Il paradosso negativo di una Repubblica che si dichiara fondata sul lavoro, è che gli operai siano scomparsi dallo scenario politico e sociale. Tutto questo non viene da oggi, è dagli anni ottanta del secolo scorso che la classe operaia in Italia è stata relegata ai margini del sistema. Chi in quegli anni affermava che la campagna ideologica per la supremazia dell’impresa e del mercato serviva a distruggere il salario, i diritti e la stessa dignità sociale degli operai, veniva tacciato dal sistema politico e mediatico e dagli stessi gruppi dirigenti di Cgil Cisl Uil di vivere nel passato. Il futuro di allora è la realtà di oggi: ingiustizia sociale, oppressione e sfruttamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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