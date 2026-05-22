Negli ultimi tempi si sono verificati momenti di mobilitazione da parte degli operai, che spesso sono rimasti assenti dal dibattito pubblico. La presenza dei lavoratori nelle piazze si è fatta più rara, lasciando spazio a un vuoto nel protagonismo sociale. Questa assenza ha sollevato discussioni sul ruolo del movimento operaio e sulla rappresentanza dei lavoratori nel panorama politico nazionale. La questione riguarda anche la capacità delle organizzazioni sindacali di coinvolgere e rappresentare le categorie più esposte alle sfide economiche.

Il paradosso negativo di una Repubblica che si dichiara fondata sul lavoro, è che gli operai siano scomparsi dallo scenario politico e sociale. Tutto questo non viene da oggi, è dagli anni ottanta del secolo scorso che la classe operaia in Italia è stata relegata ai margini del sistema. Chi in quegli anni affermava che la campagna ideologica per la supremazia dell’impresa e del mercato serviva a distruggere il salario, i diritti e la stessa dignità sociale degli operai, veniva tacciato dal sistema politico e mediatico e dagli stessi gruppi dirigenti di Cgil Cisl Uil di vivere nel passato. Il futuro di allora è la realtà di oggi: ingiustizia sociale, oppressione e sfruttamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli operai sono scomparsi e con loro la democrazia. Perché l’Usb fa bene a tornare in piazza

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