Gli impianti Positiva l’apertura del Comune sullo stadio

Il Comune ha avviato ufficialmente la fase di progettazione dei lavori allo stadio Franchi, un passo che è stato accolto con entusiasmo dal direttore sportivo del club. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea l'inizio delle procedure per la riqualificazione dell'impianto. La scelta di procedere con questa fase rappresenta un passo importante per la società e la tifoseria, che attendono da tempo interventi di adeguamento e miglioramento dello stadio.

Il ds Guerri ha applaudito lo start, da parte del Comune, della progettazione dei lavori allo stadio Franchi. "L’ho trovata una cosa positiva – le sue parole –. Il Comune ha presentato un intervento che può sembrare scontato ma non lo è assolutamente. Ci è stato fatto un regalo, sostanzialmente. E, nella certezza che le strutture siano di fondamentale importanza, per una squadra, non posso che dire grazie". La stessa amministrazione, però, ha ‘invitato’ la Robur, da soggetto privato, a collaborare al restyling dell’impianto e a presentare un’idea per un centro sportivo . "Ha dato un input – ha commentato il ds bianconero –: ho avuto modi di parlare con qualcuno, a Palazzo pubblico: ci è stata lasciata una porta aperta, per entrare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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