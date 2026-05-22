Gli animali ci osservano e adattano il loro comportamento di conseguenza | lo studio di Science su quasi 40 specie diverse

Un nuovo studio pubblicato su Science ha analizzato il comportamento di quasi 40 specie diverse di animali, evidenziando come molte di esse osservino attentamente gli esseri umani e modificano le proprie azioni di conseguenza. I ricercatori hanno documentato cambiamenti nei movimenti, nelle posture e negli ambienti frequentati da questi animali in presenza di persone. Il lavoro si basa su osservazioni dirette e analisi dettagliate di come la presenza umana influenzi le abitudini di diverse specie in ambienti naturali e antropizzati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui