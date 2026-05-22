Gli animali ci osservano e adattano il loro comportamento di conseguenza | lo studio di Science su quasi 40 specie diverse
Un nuovo studio pubblicato su Science ha analizzato il comportamento di quasi 40 specie diverse di animali, evidenziando come molte di esse osservino attentamente gli esseri umani e modificano le proprie azioni di conseguenza. I ricercatori hanno documentato cambiamenti nei movimenti, nelle posture e negli ambienti frequentati da questi animali in presenza di persone. Il lavoro si basa su osservazioni dirette e analisi dettagliate di come la presenza umana influenzi le abitudini di diverse specie in ambienti naturali e antropizzati.
Un nuovo studio pubblicato su Science dimostra che molti animali osservano la presenza umana e cambiano comportamento, movimenti e habitat per adattarsi alle persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The Moment Your Belgian Malinois Stops Listening to You (It Starts Like This)
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