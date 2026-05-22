Giulia Salemi sfila a Cannes 2026 | look scintillante con maxi scollatura e spacco

Ieri, durante il Festival di Cannes, una nota influencer italiana ha partecipato alla prima del film intitolato La Bola Negra. Per l’occasione, ha scelto un abito con una scollatura ampia e uno spacco lungo la gamba, sfoggiando un look molto vistoso. La presenza dell’influencer ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei presenti alla manifestazione. La sua apparizione si è svolta nel contesto di una serata dedicata alla presentazione di un film di punta del festival.

Ieri Giulia Salemi ha fatto la sua apparizione al Festival di Cannes, dove ha preso parte alla prima di La Bola Negra. Chi ha firmato il suo maxi dress scintillante con scollatura e spacco?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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'La Bola Negra' Makes Stunning Cannes 2026 Red Carpet Debut

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