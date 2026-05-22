Giulia Dedda è la nuova baby-sindaca di Orsara di Puglia

Giulia Dedda, studentessa di prima media, è stata eletta come nuova baby-sindaca di Orsara di Puglia. La sua nomina è stata ufficializzata dal consiglio comunale durante l’ultima seduta. Dedda ha ricevuto il sostegno della maggioranza dei presenti e ha già preso parte alle prime riunioni del consiglio dei ragazzi. La sua nomina si inserisce in un progetto che coinvolge i giovani nelle decisioni del paese. La giovane rappresentante ha promesso di ascoltare le opinioni dei coetanei e di portare avanti le loro idee.

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ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Giulia Dedda, studentessa di 12 anni, è la nuova baby-sindaca di Orsara di Puglia. Sarà lei la prima cittadina del nuovo Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. È stata eletta dalle alunne e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Virgilio Salandra”. Ha ottenuto 82 preferenze, che corrispondono al 60,74% dei voti validamente espressi. Alle urne, infatti, hanno votato in 135 su 145 aventi diritto, soltanto due le schede nulle. Erano due i suoi competitor: Pasquale Terlizzi ha ottenuto 38 voti, Rocco Novelli ha conquistato 13 preferenze. “Ringrazio tutti per la fiducia che hanno riposto in me. Sono molto contenta di essere stata eletta come baby-sindaca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giulia Dedda è la nuova baby-sindaca di Orsara di Puglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AIUTO: LA MIA CRUSH è SPARITA nel BOSCO! *lollo che fine ha fatto* Sullo stesso argomento Orsara di Puglia diventa una galleria fotografica "Dove tende la luce"Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: Hanno scattato centinaia di fotografie, perdendosi e ritrovandosi tra vicoli, archi... Orsara di Puglia nella Rete dei Comuni SostenibiliIl Comune di Orsara di Puglia ha ufficialmente aderito alla Rete dei Comuni Sostenibili. Dimarco di nuovo papà, l'annuncio della moglie Giulia durante la festa per lo scudetto: Aspettando teL'esterno nerazzurro, protagonista di una stagione da record, diventerà padre per la terza volta. La coppia, insieme da molti anni, ha sempre mostrato grande complicità lontano dai riflettori ... corriere.it Giulia Honegger, fidanzata di Fedez: quando partorisce? | A luglio la fine della gravidanzaGiulia Honegger, fidanzata di Fedez: quando partorisce? I due hanno annunciato la gravidanza solo poche settimane fa ma mancherebbero pochi mesi Giulia Honegger, fidanzata di Fedez: quando partorisce? ilsussidiario.net