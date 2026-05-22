A Giugliano è stato recentemente stabilito l’ordine dei voli dell’angelo per le date del lunedì 25 e del sabato 30 maggio 2026. Questa decisione riguarda l’evento tradizionale dedicato alla Madonna della Pace, che ogni anno attira numerosi partecipanti. Il Volo dell’Angelo rappresenta uno dei momenti centrali delle celebrazioni religiose in città, e l’organizzazione delle due giornate si prepara a partire con le procedure di routine. La data del 2026 è stata fissata per mantenere la cadenza annuale dell’evento.

Tutto pronto per il Volo dell'Angelo del 2026, uno degli appuntamenti più attesi dai fedeli di Giugliano per celebrare la Madonna della Pace. All’interno del Santuario dell’Annunziata, subito dopo le prove concluse ieri pomeriggio, è stato sorteggiato l’ordine dei voli. Lunedì 25 maggio mattina ad aprire i festeggiamenti sarà Dionisia Gervasio. A chiudere la giornata di processione del lunedì 25 maggio Giulia Pezzella. Invece ad aprire la processione del sabato 30 maggio - la cosidetta "ottava" - sarà la piccola Katia Truppa. A chiudere i festeggiamenti della sera, quando farà rientro il carro all'Annunziata, sarà Maria Vittoria Maraucci. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, sorteggiato l’ordine dei voli dell’angelo per lunedì 25 e sabato 30 maggio

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