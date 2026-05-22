Gita da incubo a Roma | febbre e vomito in hotel 25 studenti ricoverati in ospedale

Durante una gita a Roma, 25 studenti provenienti dalla Repubblica Ceca si sono sentiti male nello stesso momento. Molti hanno presentato febbre alta, nausea e vomito, portandoli a essere ricoverati in ospedale. L’incidente si è verificato all’interno di un hotel, dove i ragazzi erano alloggiati durante la visita nella capitale italiana. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle cause di questa simultanea simultanea. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle condizioni di salute di tutti i coinvolti.

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