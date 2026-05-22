Gita da incubo a Roma | febbre e vomito in hotel 25 studenti ricoverati in ospedale

Da romatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una gita a Roma, 25 studenti provenienti dalla Repubblica Ceca si sono sentiti male nello stesso momento. Molti hanno presentato febbre alta, nausea e vomito, portandoli a essere ricoverati in ospedale. L’incidente si è verificato all’interno di un hotel, dove i ragazzi erano alloggiati durante la visita nella capitale italiana. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle cause di questa simultanea simultanea. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle condizioni di salute di tutti i coinvolti.

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Febbre alta, nausea e vomito. Ad accusare malori quasi contemporaneamente 25 studenti in gita a Roma dalla Repubblica Ceca. Alloggiati in un hotel  nella zona di Monterotondo, si sono sentiti male a stretto giro l'uno dall'altro tanto da richiedere l'intervento del personale del 118 che li ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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