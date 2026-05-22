Giro d’Italia oggi tredicesima tappa | orario percorso e dove vederla

Oggi si corre la tredicesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania. La frazione copre 189 chilometri interamente in Piemonte. La corsa si svolge nel pomeriggio e coinvolge numerosi corridori che affrontano il percorso caratterizzato da salite e discese. La gara viene trasmessa in diretta su vari canali televisivi e piattaforme online, permettendo agli appassionati di seguire gli sviluppi della tappa in tempo reale. La giornata si presenta con condizioni meteorologiche variabili e un percorso impegnativo.

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