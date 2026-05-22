Giro d’Italia 13esima tappa | il percorso di oggi Ganna e Ciccone sperano
La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge interamente in Piemonte, partendo da Alessandria e arrivando a Verbania. La corsa si presenta come un percorso impegnativo, con diversi tratti che mettono alla prova i ciclisti. Tra i favoriti, ci sono il campione in carica e il vincitore delle ultime tappe, che sperano di conquistare un risultato importante in questa frazione. La gara si svolge nel rispetto delle norme sportive e di sicurezza previste dall’organizzazione.
La carovana rosa resta in Piemonte per la tredicesima frazione del Giro d’Italia 2026, una corsa insidiosa che collega Alessandria a Verbania. La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 copre una distanza di 189 chilometri interamente in terra piemontese. La partenza ufficiale da Alessandria alle 12:40, con l’arrivo a Verbania stimato per le ore 17:10 circa. I primi 160 chilometri di gara si presentano completamente pianeggianti e senza insidie altimetriche, ma il copione cambia nel finale con due Gran Premi della Montagna. La prima salita di giornata è il Bieno, con i suoi 2,4 chilometri al 5,7 percento di pendenza media. A ruota i corridori affrontano l’ascesa più dura, quella di Ungiasca, lunga 4,7 chilometri al 7 percento, con gli ultimi due chilometri che toccano pendenze costanti del 9 percento. 🔗 Leggi su Sportface.it
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