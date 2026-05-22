Giro d’Italia 13esima tappa | il percorso di oggi Ganna e Ciccone sperano

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge interamente in Piemonte, partendo da Alessandria e arrivando a Verbania. La corsa si presenta come un percorso impegnativo, con diversi tratti che mettono alla prova i ciclisti. Tra i favoriti, ci sono il campione in carica e il vincitore delle ultime tappe, che sperano di conquistare un risultato importante in questa frazione. La gara si svolge nel rispetto delle norme sportive e di sicurezza previste dall’organizzazione.

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