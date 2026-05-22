Giro di droga all’Arginone Hashish nelle cuciture dei jeans due condanne e un patteggiamento

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state condannate e una ha scelto il patteggiamento in relazione a un tentativo di traffico di droga all’Arginone. Le indagini hanno scoperto che hashish era nascosto nelle cuciture di jeans e che si cercava di far entrare sostanze stupefacenti attraverso colloqui o pacchi indirizzati ai detenuti. L’operazione ha portato all’identificazione di queste modalità di consegna e di un giro di droga che coinvolgeva diverse persone.

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Avrebbero tentato di fare entrare droga all’ Arginone approfittando dei colloqui o attraverso pacchi destinati a detenuti. Un traffico scoperto dalla polizia penitenziaria che, in collaborazione con i carabinieri, ha messo sotto inchiesta tre persone: due detenuti e la compagna di uno di questi. La vicenda giudiziaria scaturita da quell’indagine si è conclusa ieri in tribunale, con la condanna in primo grado dell’ultimo dei tre. Le posizioni degli altri due erano invece state definite in sede separata, una con una condanna e l’altra con un patteggiamento. I fatti. Il tutto ruota intorno a tre persone: un detenuto italiano di 45 anni, la sua compagna 54enne e un altro detenuto, un 29enne di origine romena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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