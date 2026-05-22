Due persone sono state condannate e una ha scelto il patteggiamento in relazione a un tentativo di traffico di droga all’Arginone. Le indagini hanno scoperto che hashish era nascosto nelle cuciture di jeans e che si cercava di far entrare sostanze stupefacenti attraverso colloqui o pacchi indirizzati ai detenuti. L’operazione ha portato all’identificazione di queste modalità di consegna e di un giro di droga che coinvolgeva diverse persone.

Avrebbero tentato di fare entrare droga all’ Arginone approfittando dei colloqui o attraverso pacchi destinati a detenuti. Un traffico scoperto dalla polizia penitenziaria che, in collaborazione con i carabinieri, ha messo sotto inchiesta tre persone: due detenuti e la compagna di uno di questi. La vicenda giudiziaria scaturita da quell’indagine si è conclusa ieri in tribunale, con la condanna in primo grado dell’ultimo dei tre. Le posizioni degli altri due erano invece state definite in sede separata, una con una condanna e l’altra con un patteggiamento. I fatti. Il tutto ruota intorno a tre persone: un detenuto italiano di 45 anni, la sua compagna 54enne e un altro detenuto, un 29enne di origine romena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giro di droga all’Arginone . Hashish nelle cuciture dei jeans, due condanne e un patteggiamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Versace Jeans Soft Wash: il denim grigio con cuciture curve

‘Ndrangheta e il clan dei Tripodi. Condanne e patteggiamento: oltre al boss, un poliziotto e un ex candidato sindacoBrescia, 7 maggio 2026 – I pm della DDA erano sicuri, e ora anche un giudice è d’accordo.

Roma, alle Case Rosse di Ostia spaccio di droga 24 ore su 24: 26 arresti e giro d’affari da oltre un milione ift.tt/UcdSkCH x.com

Ho appena realizzato qualcosa riguardo al tempo davanti allo schermo per i bambini di immigrati reddit

Giro di droga all’Arginone . Hashish nelle cuciture dei jeans, due condanne e un patteggiamentoLa vicenda vede coinvolti due detenuti e la compagna di uno di essi. Quattro mesi all’ultimo imputato. Avrebbero cercato di far entrare stupefacenti in carcere durante i colloqui o dentro ai pacchi po ... ilrestodelcarlino.it

Roma, alle Case Rosse di Ostia spaccio di droga 24 ore su 24: 26 arresti e giro d’affari da oltre un milioneBlitz della Guardia di Finanza a Ostia contro una presunta rete di spaccio alle Case Rosse. Disposte misure per 29 indagati ... affaritaliani.it