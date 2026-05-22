In Italia si registrano diversi episodi che, secondo alcune fonti, potrebbero essere collegati tra loro. Da Modena a Firenze e fino a Cosenza, si parla di un possibile aumento di attività legate al terrorismo. Una persona ha dichiarato che c’è un filo comune che collega questi eventi, suggerendo che si potrebbe trattare di un risveglio di questa minaccia nel Paese. Nessuna conferma ufficiale è stata data riguardo a questa correlazione, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.

«Da Modena a Firenze fino a Cosenza, c'è un filo rosso che lega tutti questi episodi: probabilmente siamo davanti ad un "risveglio" del terrorismo in Italia. Un terrorismo molto diverso da quello tradizionale, e per questo tanto più difficile da arginare. Per affrontarlo, però, è necessario smetterla di minimizzare e iniziare a chiamare le cose con il proprio nome». L'attacco di Modena da parte di El Koudri, l'arresto a Firenze del «baby jihadista» e la condanna di un tunisino a Cosenza perché legato all'Isis secondo Giovanni Giacalone, analista di estremismo islamico e terrorismo e membro del David Institute for Security Policy, hanno qualcosa in comune, che suggerisce un quadro generale di rischio terrorismo che va monitorato molto attentamente e che merita risposte immediate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovanni Giacalone: "C'è un legame tra il risveglio del terrorismo e l'immigrazione"

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