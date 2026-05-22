Giovani idee e impresa | successo per il Garibaldi di Chiavenna a Futuri possibili

Una scuola di Chiavenna ha ottenuto un riconoscimento nel concorso “Futuri possibili 202526”, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio. Il progetto vincitore si chiama “Natura in movimento” ed è stato realizzato dalla classe 2ªA dell’Istituto Comprensivo Garibaldi di Chiavenna in collaborazione con l’azienda Tecnofar. La premiazione si è svolta di recente, con la partecipazione di diverse scuole e aziende della regione. La vittoria rappresenta un momento di successo per l’istituto e per i giovani coinvolti nel progetto.

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