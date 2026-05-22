Giovani idee e impresa | successo per il Garibaldi di Chiavenna a Futuri possibili

Notizia in breve

Il progetto “Natura in movimento”, ideato dalla classe 2ªA di un istituto comprensivo di Chiavenna e sviluppato con un’azienda locale, ha vinto la terza edizione del concorso “Futuri possibili 202526”. La competizione è promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio. La premiazione si è svolta in un evento dedicato ai giovani con idee innovative per il futuro dell’impresa.