Giovani idee e impresa | successo per il Garibaldi di Chiavenna a Futuri possibili
Il progetto “Natura in movimento”, ideato dalla classe 2ªA di un istituto comprensivo di Chiavenna e sviluppato con un’azienda locale, ha vinto la terza edizione del concorso “Futuri possibili 202526”. La competizione è promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio. La premiazione si è svolta in un evento dedicato ai giovani con idee innovative per il futuro dell’impresa.
È il progetto “Natura in movimento”, realizzato dalla classe 2ªA dell’Istituto Comprensivo Garibaldi di Chiavenna in collaborazione con l’azienda Tecnofar, ad aggiudicarsi la terza edizione del concorso “Futuri possibili 202526”, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Si parla di: Giovani idee e impresa: successo per il Garibaldi di Chiavenna a Futuri possibili; Morbegno, premiazione del concorso Futuri possibili di Confapi Lecco Sondrio - 22 maggio 2026.
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