Negli ultimi tempi sono emersi rapporti che collegano il disagio giovanile all’attività di reclutamento di gruppi terroristici. Si tratta di individui spesso isolati, frustrati e in rotta con la propria vita, che trovano nei messaggi estremisti un modo per sentirsi parte di qualcosa. Il fenomeno si manifesta in contesti di emarginazione e disagio, dove i gruppi jihadisti scelgono e indirizzano soggetti vulnerabili. La dinamica si basa su un coinvolgimento che sfrutta le fragilità personali, senza che il disagio da solo possa essere considerato causa diretta.

Il disagio non assolve, non attenua e non spiega da solo. Può però diventare il terreno su cui il terrorismo jihadista pesca, seleziona e orienta soggetti vulnerabili, isolati, frustrati, marginali o in rotta con la propria storia personale. È il punto più delicato nelle verifiche aperte dopo i fatti di Modena e l'arresto del 15enne tunisino a Firenze. Nel caso di Salim El Koudri, gli inquirenti lavorano per capire se il gesto sia rimasto dentro il perimetro di una violenza individuale, forse legata a un disagio psichico, o se quella rabbia abbia incrociato contenuti, contatti o simboli capaci di trasformarla in azione di matrice ideologica. La Procura, allo stato, non ha contestato l'aggravante terroristica, né l'odio razziale, né la premeditazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovani emarginati arrabbiati. Così reclutano i terroristi

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