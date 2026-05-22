Giornata per i disabili la polemica La civica contro FdI | propaganda | Da loro parole senza senso
Nella giornata dedicata alle persone con disabilità, il circolo di Fratelli d’Italia di Assago ha organizzato un evento gratuito in collaborazione con il Luna Park MilanoFiori, previsto per il 26 maggio. Tuttavia, l’iniziativa ha suscitato critiche da parte di un’associazione civica locale, che ha definito le parole del partito come prive di senso e ha accusato l’evento di essere una forma di propaganda. La polemica si è accesa attorno alle modalità con cui l’evento è stato presentato e interpretato.
Il circolo di Fratelli d’Italia Assago, in collaborazione con il Luna Park MilanoFiori, ha organizzato una giornata dedicata alle persone con disabilità del territorio: una serata speciale, interamente gratuita, in programma il 26 maggio. Per due ore, le attrazioni del parco saranno a disposizione per regalare un momento di festa, spensieratezza e inclusione. "Credo fortemente nel valore dell’inclusione e nell’importanza di creare occasioni di partecipazione aperte a tutti – spiega il presidente del circolo di Fratelli d’Italia, Giuseppe Romano –. Ringrazio la gestione del Luna Park per la straordinaria sensibilità dimostrata". Un’iniziativa... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Il Papa alla vigilia della visita di Rubio: “La Chiesa deve dire parole chiare contro il male”. E Semeraro attacca Trump e Vance: “Da loro parole deliranti”Nel giorno dell’udienza generale accoglie i fedeli salutandoli in inglese e ribadendo che “la Chiesa è un segno e uno strumento della pienezza delle...
Il giorno del ricordo e la polemica. Querela di FdI contro Lepore. Il pm: "Inchiesta da archiviare""A quanto pare, l’estrema destra continua a desiderare e provare ebbrezza per gesta del Ventennio passate alla storia.
Giornata per i disabili, la polemica. La civica contro FdI: propaganda: Da loro parole senza sensoAssago, il circolo del partito organizza un’iniziativa in collaborazione con il luna park MilanoFiori. Le critiche dell’opposizione: non è in discussione il valore del messaggio ma il metodo, serve ca ... ilgiorno.it
Giornata Famiglia: bisogna passare dalle celebrazioni a interventi normativi per caregiver e inclusione disabili.com/aiuto/articoli… #famiglia #caregiver #disabili #disabilità x.com
Splendida giornata ieri presso il Centro Sportivo Comunale per le ragazze e i ragazzi provenienti da diverse strutture di accoglienza di persone disabili. Divisi in squadre, hanno dato vita ad una bellissima giornata di sport facebook
Consigli sulle scarpe per un viaggio con una sola borsa a giugno a Londra e Parigi reddit
Giornata internazionale disabilità. UNICEF: Misure per i diritti di bambini e adolescenti disabiliOggi quasi 240 milioni di bambini e bambine nel mondo hanno una qualche forma di disabilità. Inviate alla Ministra per la Disabilità Locatelli le proposte UNICEF per il programma di azione triennale ... disabili.com