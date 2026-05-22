Giornata per i disabili la polemica La civica contro FdI | propaganda | Da loro parole senza senso

Nella giornata dedicata alle persone con disabilità, il circolo di Fratelli d’Italia di Assago ha organizzato un evento gratuito in collaborazione con il Luna Park MilanoFiori, previsto per il 26 maggio. Tuttavia, l’iniziativa ha suscitato critiche da parte di un’associazione civica locale, che ha definito le parole del partito come prive di senso e ha accusato l’evento di essere una forma di propaganda. La polemica si è accesa attorno alle modalità con cui l’evento è stato presentato e interpretato.

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