Giornata nazionale della Legalità | Le mafie si battono insieme

Domani si celebra la Giornata nazionale della legalità, in ricordo della strage di Capaci avvenuta nel 1992. Per questa occasione, un comune locale ha deciso di anticipare le iniziative di un giorno, organizzando oggi due eventi dedicati alla memoria e alla lotta contro le mafie. Queste manifestazioni coinvolgono scuole e associazioni del territorio e mirano a sensibilizzare sui temi della legalità e della tutela della società. La giornata si inserisce in un calendario di iniziative volte a rafforzare il rispetto delle leggi.

Domani ricorre la Giornata nazionale della legalità, in ricordo della strage di Capaci del 1992. Castellanza gioca d’anticipo di un giorno, aderendovi oggi con due iniziative. Il sindaco Cristina Borroni sarà a Roma per partecipare alle celebrazioni dei 30 anni di “ Avviso pubblico - Enti locali e Regioni contro le mafie e la corruzione “. "Un anniversario che per noi ha un significato preciso: Castellanza è parte di questa rete dal 2018 e in questi anni l’appartenenza all’associazione ha significato molto più di un’ adesione formale – afferma il primo cittadino –. “Avviso pubblico“ nasce dalla convinzione che la lotta alle mafie e alla corruzione non possa essere delegata solo alla magistratura o alle forze dell’ordine, ma debba attraversare ogni livello delle istituzioni, a partire da quelle più vicine ai cittadini: i Comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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