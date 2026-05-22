Giornata internazionale della Biodiversità in classe un laboratorio educativo a cura di Energie per la Città

In occasione della Giornata internazionale della Biodiversità, uno sportello dedicato a Energie per la Città ha promosso un laboratorio educativo rivolto alle prime classi di una scuola primaria. L’attività si è svolta all’interno dell’istituto e ha coinvolto gli studenti in un percorso didattico sulla tutela delle diverse forme di vita presenti nell’ambiente. La giornata ha previsto momenti di approfondimento e attività pratiche, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sull’importanza della biodiversità.

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