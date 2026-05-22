Giornata internazionale della Biodiversità in classe un laboratorio educativo a cura di Energie per la Città
In occasione della Giornata internazionale della Biodiversità, uno sportello dedicato a Energie per la Città ha promosso un laboratorio educativo rivolto alle prime classi di una scuola primaria. L’attività si è svolta all’interno dell’istituto e ha coinvolto gli studenti in un percorso didattico sulla tutela delle diverse forme di vita presenti nell’ambiente. La giornata ha previsto momenti di approfondimento e attività pratiche, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sull’importanza della biodiversità.
In occasione della Giornata internazionale della Biodiversità, lo Sportello ExC di Energie per la Città ha organizzato un’attività didattica speciale rivolta alle classi prime della Scuola primaria ‘Munari’. L’iniziativa, intitolata ‘Biodiversità ed Energia’, nasce con lo scopo di avvicinare i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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