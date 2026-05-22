Giornata ecologica regionale

Domenica 24 maggio 2026 si terrà la Giornata Ecologica Regionale nella Riviera Euganea. L’evento offre un’occasione per scoprire il territorio attraverso attività che coinvolgono la natura, la storia e il paesaggio locale. La giornata prevede iniziative di sensibilizzazione ambientale e momenti di confronto tra i partecipanti. La manifestazione si svolge in diverse località della zona, con l’obiettivo di promuovere la cura e la tutela del patrimonio naturale e culturale della regione.

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Un’esperienza immersiva tra natura, storia e paesaggio nel cuore della Riviera Euganea, si svolgerà domenica 24 maggio 2026 in occasione della Giornata Ecologica Regionale 2026. Il ritrovo è previsto presso il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, dove i partecipanti saranno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giornata Ecologica Regionale - anno 2025 Sullo stesso argomento Leggi anche: Art Marathon fa ventiquattro. Per una giornata ecologica Leggi anche: Giornata ecologica. Una festa con le famiglie 20/5/26. Porto Tolle. Plastic Free propone per il 24/5 nella Giornata Ecologica Regionale:alle 9 pulizia ambientale alla sacca del Canarin(ritrovo all'idrovora);pranzo condiviso; 14:visita all'apicoltura Marangon; 15.30:passeggiata all’oasi di Volta Vaccari (info: 3 x.com Al via la Settimana dei Parchi veneti e la Giornata ecologica regionale dedicata alle apiLa Regione del Veneto si prepara a vivere un'intensa settimana all'insegna della valorizzazione del proprio patrimonio naturale. Da oggi, lunedì 18 ... ecovicentino.it Giornata ecologica a Monte Cocuzzo: ambiente, laboratori scientifici e tradizioni sul PollinoUn evento interamente gratuito e plastic free per ripulire la montagna. Tra i partner Arpacal, associazioni locali e il consigliere regionale Ferdinando Laghi. cosenzapost.it