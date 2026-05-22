Giornata ecologica regionale
Domenica 24 maggio 2026 si terrà la Giornata Ecologica Regionale nella Riviera Euganea. L’evento offre un’occasione per scoprire il territorio attraverso attività che coinvolgono la natura, la storia e il paesaggio locale. La giornata prevede iniziative di sensibilizzazione ambientale e momenti di confronto tra i partecipanti. La manifestazione si svolge in diverse località della zona, con l’obiettivo di promuovere la cura e la tutela del patrimonio naturale e culturale della regione.
Un’esperienza immersiva tra natura, storia e paesaggio nel cuore della Riviera Euganea, si svolgerà domenica 24 maggio 2026 in occasione della Giornata Ecologica Regionale 2026. Il ritrovo è previsto presso il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, dove i partecipanti saranno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Giornata Ecologica Regionale - anno 2025
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