Giornata dimore storiche 2026 | oltre 90 castelli ville e giardini aperti gratuitamente anche in Toscana

Domenica 24 maggio in Toscana si svolge la Giornata delle dimore storiche 2026, con oltre 90 castelli, ville e giardini che saranno aperti al pubblico senza costo. L’evento coinvolge una vasta gamma di strutture storiche che consentiranno ai visitatori di scoprire luoghi di interesse architettonico e culturale. L’iniziativa permette l’accesso gratuito a queste residenze, offrendo l’opportunità di conoscere un patrimonio architettonico e storico diffuso nella regione. La giornata si svolge su tutto il territorio toscano con orari e modalità di visita variabili.

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