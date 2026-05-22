Giornata dimore storiche 2026 | oltre 90 castelli ville e giardini aperti gratuitamente anche in Toscana
Domenica 24 maggio in Toscana si svolge la Giornata delle dimore storiche 2026, con oltre 90 castelli, ville e giardini che saranno aperti al pubblico senza costo. L’evento coinvolge una vasta gamma di strutture storiche che consentiranno ai visitatori di scoprire luoghi di interesse architettonico e culturale. L’iniziativa permette l’accesso gratuito a queste residenze, offrendo l’opportunità di conoscere un patrimonio architettonico e storico diffuso nella regione. La giornata si svolge su tutto il territorio toscano con orari e modalità di visita variabili.
“Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso pococonosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali”, spiega l’Associazione. Tra le dimore storiche toscane 10 apriranno ad Arezzo, 36 a Firenze, 1 a Livorno, 12 a Lucca, 20 a Massa Carrara, 13 a Siena e 5 nelle Terre di Pisa. Castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente offrendo l’opportunitàdi immergersi nella bellezza senza tempo del patrimonio artistico e culturale nazionale. Tra le nuove dimore storiche toscane che svelano per la prima volta i loro cortili e giardini per la Giornata nazionale vengono... 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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