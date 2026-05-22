Giornata di camion incastrati | chiuse le vie dello Scoglio e di Monrupino

Oggi a Trieste si sono verificati problemi alla circolazione a causa di due camion rimasti bloccati in via dello Scoglio e in via di Monrupino. La presenza di questi veicoli ha causato la chiusura temporanea delle strade interessate, creando disagi per gli automobilisti e i mezzi di soccorso. Non sono stati segnalati feriti o incidenti collegati a questi episodi. La situazione si è sbloccata dopo alcune ore, ma ha comunque rallentato il traffico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui