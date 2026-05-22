Giornata di camion incastrati | chiuse le vie dello Scoglio e di Monrupino

Da triesteprima.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Trieste si sono verificati problemi alla circolazione a causa di due camion rimasti bloccati in via dello Scoglio e in via di Monrupino. La presenza di questi veicoli ha causato la chiusura temporanea delle strade interessate, creando disagi per gli automobilisti e i mezzi di soccorso. Non sono stati segnalati feriti o incidenti collegati a questi episodi. La situazione si è sbloccata dopo alcune ore, ma ha comunque rallentato il traffico locale.

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Giornata complicata sulla viabilità triestina a causa di due camion rimasti incastrati in via dello Scoglio e in via di Monrupino. E successo nella mattinata di oggi, venerdì 22 maggio. Nel primo caso il mezzo pesante è rimasto bloccato nella via troppo stretta, nell’altro è stato il ponte. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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