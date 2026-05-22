Giornata delle dimore storiche | tre gioielli del territorio aprono gratuitamente al pubblico

Domenica 24, tre importanti dimore storiche della provincia di Ferrara saranno accessibili gratuitamente al pubblico in occasione della giornata nazionale dedicata a questi edifici. Tra le strutture coinvolte ci sono un palazzo storico, una villa situata nel centro cittadino e un’altra residenza di antica origine, tutte aperte per l’occasione. L’iniziativa permette ai visitatori di scoprire l’architettura e il patrimonio di queste proprietà senza costi di ingresso. L’evento si inserisce nel calendario annuale dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui