Giornata delle dimore storiche | tre gioielli del territorio aprono gratuitamente al pubblico
Domenica 24, tre importanti dimore storiche della provincia di Ferrara saranno accessibili gratuitamente al pubblico in occasione della giornata nazionale dedicata a questi edifici. Tra le strutture coinvolte ci sono un palazzo storico, una villa situata nel centro cittadino e un’altra residenza di antica origine, tutte aperte per l’occasione. L’iniziativa permette ai visitatori di scoprire l’architettura e il patrimonio di queste proprietà senza costi di ingresso. L’evento si inserisce nel calendario annuale dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico locale.
Palazzo Santini-Sinz, Villa Masotti a Ferrara, e Villa Contessa Massari a Gualdo: tre gioielli in provincia di Ferrara aprono gratuitamente al pubblico domenica 24 per la giornata nazionale delle dimore storiche. Un’occasione per poter scoprire e ammirare da vicino tre luoghi caratteristici del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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