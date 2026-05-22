Per il 34° anniversario della strage di Capaci, a Palermo si sono svolti numerosi eventi e iniziative dedicate alla memoria di Giovanni Falcone. La giornata ha visto incontri pubblici, cerimonie ufficiali e raduni organizzati da istituzioni, associazioni e cittadini per ricordare le vittime della strage e riflettere sulla lotta contro la criminalità organizzata. La partecipazione è stata numerosa, con momenti di commemorazione che si sono svolti in diversi luoghi simbolo della città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un programma diffuso per il 34° anniversario della strage di Capaci. A Palermo si prepara un fitto calendario di iniziative per il 34° anniversario della strage di Capaci, l’attentato mafioso del 1992 inserito tra i più drammatici eventi della storia italiana, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Le commemorazioni coinvolgeranno istituzioni, studenti, associazioni e cittadini, con un programma che spazia da mostre e convegni fino a cortei, eventi culturali e momenti di memoria condivisa. Il 23 maggio: cerimonie e inaugurazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giornata della Memoria per Giovanni Falcone a Palermo: eventi, istituzioni e iniziative

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