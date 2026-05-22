Giornata del personale civile della Difesa | riconoscimenti nella caserma Infelisi di Chieti

Da chietitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella caserma Infelisi di Chieti si è svolta una cerimonia in occasione della giornata del personale civile della Difesa. La manifestazione ha previsto il conferimento di riconoscimenti a coloro che lavorano quotidianamente a fianco delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri. Durante l'evento sono stati premiati alcuni dipendenti per i loro servizi e contributi. La giornata mira a valorizzare il ruolo del personale civile che collabora con le forze armate.

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Una giornata dedicata al riconoscimento dell'impegno e del lavoro svolto quotidianamente dal personale civile a supporto delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri. Nella sede del Comando Legione carabinieri "Abruzzo e Molise", alla caserma "Infelisi" di Chieti, si è celebrata la "Giornata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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