Giornata del personale civile della Difesa | riconoscimenti nella caserma Infelisi di Chieti
Nella caserma Infelisi di Chieti si è svolta una cerimonia in occasione della giornata del personale civile della Difesa. La manifestazione ha previsto il conferimento di riconoscimenti a coloro che lavorano quotidianamente a fianco delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri. Durante l'evento sono stati premiati alcuni dipendenti per i loro servizi e contributi. La giornata mira a valorizzare il ruolo del personale civile che collabora con le forze armate.
Una giornata dedicata al riconoscimento dell'impegno e del lavoro svolto quotidianamente dal personale civile a supporto delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri. Nella sede del Comando Legione carabinieri "Abruzzo e Molise", alla caserma "Infelisi" di Chieti, si è celebrata la "Giornata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sur les traces du mammouth disparu : expédition scientifique en Sibérie - Documentaire - BSF
Sullo stesso argomento
Roma, una giornata di riconoscimenti per l’Accademia del Peperoncino e L’orodicalabriaSi è svolta oggi una giornata di grande rilievo per IPSE DIXIT – Accademia del Peperoncino di Roma e per l’associazione L’orodicalabria, segnata dal...
Leggi anche: Liberazione, 81 anni dopo. Al partigiano ’Azor’ arrivano i riconoscimenti dal ministero della Difesa
Giornata Nazionale della Legalità 2026: scuola, memoria e cittadinanza attiva per trasformare il ricordo in responsabilità civile quotidiana #Comunicati x.com
ACI CATENA CELEBRA IL GIORNO DELLA LEGALITÀ NEL SEGNO DI GIOVANNI FALCONE: SCUOLE IN MARCIA E CITTÀ UNITA NEL RICORDO Aci Catena ha vissuto questa mattina una intensa giornata dedicata alla memoria e all’impegno civile in occa facebook
Fai qualcosa per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Accessibilità? reddit
Taranto celebra il personale civile della Difesa: Risorsa strategica per il PaeseAll’Arsenale Marittimo di Taranto la Giornata del Personale Civile della Difesa, tra riconoscimenti e riflessioni sul futuro del comparto. trmtv.it
Difesa: Cisl Fp, alla Spezia servono almeno mille nuove assunzioni personale civileLa celebrazione della 'Giornata del personale civile' di domani, 22 maggio, rappresenta un momento importante per riconoscere l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori della Difesa. (ANSA) ... ansa.it