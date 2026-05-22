Giornaliste Italiane Donne e lavoro a Milano | ancora disparità salariale
In Italia, un’indagine rivela che il 46,5% delle persone ritiene che, nonostante ruoli e competenze identiche, ci siano differenze salariali tra uomini e donne. Questo dato riguarda anche Milano, dove molte giornaliste segnalano di percepire disparità nelle retribuzioni rispetto ai colleghi maschi. La questione della parità di salario si ripresenta come un tema centrale nel settore lavorativo femminile, anche in contesti professionali come quello giornalistico. La percezione di mancanza di equità si conferma diffusa tra le professioniste del settore.
“A parità di ruoli e competenze, la maggioranza degli italiani, il 46,5 %, ritiene che non ci sia equità negli stipendi”. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri per l’Associazione Giornaliste Italiane, l'occasione il convegno "Eccellenza Donna. Donne e Lavoro", che si è tenuto a Milano, nella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli. Un incontro per fare il punto sulla condizione della donna nel mondo del lavoro, un momento di analisi che ha visto tra i protagonisti il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. "Le donne percepiscono come estremamente complicato l'accesso alla retribuzione adeguata, ma soprattutto la scalata verso le posizioni di leadership. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Usa, giornalisti Rai fermati e minacciati dall'ICE a Minneapolis - In mezz'ora 25/01/2026
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Giornaliste Italiane a Milano, lavoro e maternità al centro: «Le donne continuano a pagare il prezzo più alto»
Leggi anche: Giornaliste italiane: un convegno per da voce alle donne iraniane
Giornaliste Italiane a Milano, lavoro e maternità al centro: Le donne continuano a pagare il prezzo più alto x.com
Si terrà giovedì 21 maggio 2026 alle ore 17.00 presso la Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli l’evento Eccellenza Donna – Donne & Lavoro, promosso da Giornaliste Italiane. L’incontro metterà al centro il tema del lavoro femminile attraverso il contributo di rapp facebook
Donne e lavoro, non c’è equità: Priorità alla meritocraziaNella Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli un convegno organizzato da Giornaliste Italiane con il ministro Calderone, Elena Viola direttore di Donna Moderna, Fiorenza Sarzanini condirettore del Corriere ... panorama.it
Milano, Giornaliste Italiane: Eccellenza Donna – Donne & Lavoro(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2026 – L’evento di Giornaliste Italiane a Milano dedicato a leadership femminile e occupazione_ Si terrà giovedì 21 maggio 2026 alle ore 17.00 presso la Sala Gon ... mi-lorenteggio.com
Donne australiane tornate dalla Siria arrestate con l'accusa di schiavitù, terrorismo reddit