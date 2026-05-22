Giornaliste Italiane Donne e lavoro a Milano | ancora disparità salariale

In Italia, un’indagine rivela che il 46,5% delle persone ritiene che, nonostante ruoli e competenze identiche, ci siano differenze salariali tra uomini e donne. Questo dato riguarda anche Milano, dove molte giornaliste segnalano di percepire disparità nelle retribuzioni rispetto ai colleghi maschi. La questione della parità di salario si ripresenta come un tema centrale nel settore lavorativo femminile, anche in contesti professionali come quello giornalistico. La percezione di mancanza di equità si conferma diffusa tra le professioniste del settore.

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