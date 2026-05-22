’Gioca’ con la pistola e parte un colpo Ferito un amico giovane arrestato

Un giovane è stato arrestato dopo aver accidentalmente sparato con una pistola mentre si trovava in auto. Secondo quanto ricostruito, avrebbe estratto l’arma e, nel maneggiarla, il colpo si sarebbe sparato involontariamente, ferendo al gluteo un amico che stava alla guida. L’intera scena si sarebbe svolta senza intenzioni di colpire, ma l’episodio ha portato comunque all’arresto del ragazzo coinvolto. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Avrebbe estratto la pistola mentre era in auto, facendo partire accidentalmente un colpo e colpendo al gluteo l’amico che guidava. Risale alla notte tra il 28 e il 29 marzo scorso un grave episodio che sarebbe avvenuto a Calenzano. Proprio per questi fatti, il giudice per le indagini preliminari di Prato, su richiesta dalla Procura, ha emesso un’ordinanza per arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico, nei confronti di un 22enne albanese. La misura è stata poi eseguita mercoledì dagli uomini alla squadra mobile della questura di Prato. Tutto sarebbe avvenuto dopo una notta in discoteca. Al momento dello sparo, pare che due amici albanesi fossero in auto, una Volkswagen Polo, insieme ad altrettante ragazze, anche loro connazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Gioca’ con la pistola e parte un colpo. Ferito un amico, giovane arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sfida tra minori a colpi di pistola in centro Napoli, on line il video shock Sullo stesso argomento Parte un colpo di pistola mentre guardano la partita Palermo-Catanzaro: agente municipale feritoUn agente della polizia municipale è stato ferito accidentalmente al bacino con un colpo di pistola da un collega , mentre si trovava in casa a... Serata in casa tra vigili urbani per vedere Palermo-Catanzaro, parte un colpo di pistola: agente resta feritoUna pizzata tra amici, tutti vigili neoassunti, per vedere insieme Palermo-Catanzaro ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando dall'arma di uno... Pretendeva di giocare in A e non era assolutamente pronto, tant'è che in B ha iniziato a giocare con continuità dopo 6 mesi e dopo che si è fatto male Cisse. Gli era stato proposto il prestito in B ma non ha voluto, gli punti la pistola? x.com Calenzano, gioca con la pistola e parte un colpo: ferito l’amicoPRATO. Un albanese di 22 anni è stato arrestato dalla squadra mobile della polizia di Prato con l’accusa di aver sparato accidentalmente a un connazionale di 20 anni ferendolo a un gluteo. L’episodio ... msn.com