Ginosa approvato all’unanimità il nuovo regolamento per contributi e Terzo Settore

Il Consiglio comunale di Ginosa si è riunito il 21 maggio 2026 e ha approvato senza opposizioni un nuovo regolamento che disciplina la concessione di contributi, vantaggi economici e modalità di gestione condivisa. La decisione riguarda l’insieme di normative volte a regolamentare i finanziamenti e le collaborazioni tra l’amministrazione e le associazioni del territorio. La delibera è stata adottata all’unanimità dai presenti, senza interventi contrari o astensioni.

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Tarantini Time Quotidiano Il Consiglio comunale di Ginosa, nella seduta del 21 maggio 2026, ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e forme di amministrazione condivisa. Il provvedimento sostituisce il precedente regolamento risalente al 2010 e introduce criteri aggiornati e nuovi strumenti destinati a sostenere attività, progetti e iniziative promosse da associazioni, Enti del Terzo Settore, enti pubblici e soggetti privati operanti nell’interesse della comunità. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di valorizzare il ruolo del mondo associativo e del Terzo Settore nella promozione della partecipazione, della coesione sociale, della cultura, dello sport e dello sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ginosa, approvato all’unanimità il nuovo regolamento per contributi e Terzo Settore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campo Coni, approvato il nuovo regolamentoIl Comune: "Regole chiare per garantire l’interesse pubblico dell’intera cittadinanza alla fruizione dell’impianto e alla pratica dell’atletica... Baronissi, stretta sul gioco d’azzardo: approvato il nuovo regolamentoBaronissi segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia con l’approvazione del Regolamento Comunale di Esercizio dei Giochi Leciti, un... Beni confiscati assegnati al terzo settore, via libera in PiemonteIl Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità la delibera che definisce le modalità di attuazione per l'ammissione ai contributi per il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni conf ... ansa.it Approvata all’unanimità in Consiglio regionale la norma che garantirà fondi a Terzo settore per riutilizzare beni confiscatiServirà a far sì che i 300 immobili confiscati alle mafie (di cui l'80% ancora inutilizzato) vengano finalmente restituiti alla comunità ... quotidianopiemontese.it