Ginnaste colligiane protagoniste ai campionati nazionali
A Montesilvano si è svolta la finale nazionale di ginnastica artistica, con le ginnaste colligiane che hanno dimostrato grande abilità e determinazione. Le competizioni hanno visto le atlete esibirsi su vari esercizi, ottenendo punteggi significativi e mettendo in mostra un forte spirito competitivo. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse le performance delle giovani ginnaste, rendendo l’evento un momento di confronto importante nel panorama sportivo nazionale.
A Montesilvano, più che una finale nazionale, è andata in scena una piccola lezione di equilibrio, talento e carattere. Le ginnaste dell’associazione sportiva Amici del Musical di Colle sono tornate dal campionato nazionale Csen di ginnastica artistica con valigie leggere ma un carico pesantissimo di medaglie, applausi e soddisfazioni. D’altronde, quando si vola tra trave e corpo libero con la grazia di una danza e la precisione di un metronomo, il podio smette di essere un sogno e diventa quasi una naturale conseguenza. Lo sanno bene Amanita Castlunger e Lucrezia Buoncuore, autentiche protagoniste della categoria Open, dove hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lunedì 11/05 - PREMIAZIONI ORE 12.00 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026
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