Ginnaste colligiane protagoniste ai campionati nazionali

A Montesilvano si è svolta la finale nazionale di ginnastica artistica, con le ginnaste colligiane che hanno dimostrato grande abilità e determinazione. Le competizioni hanno visto le atlete esibirsi su vari esercizi, ottenendo punteggi significativi e mettendo in mostra un forte spirito competitivo. La manifestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse le performance delle giovani ginnaste, rendendo l’evento un momento di confronto importante nel panorama sportivo nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A Montesilvano, più che una finale nazionale, è andata in scena una piccola lezione di equilibrio, talento e carattere. Le ginnaste dell’associazione sportiva Amici del Musical di Colle sono tornate dal campionato nazionale Csen di ginnastica artistica con valigie leggere ma un carico pesantissimo di medaglie, applausi e soddisfazioni. D’altronde, quando si vola tra trave e corpo libero con la grazia di una danza e la precisione di un metronomo, il podio smette di essere un sogno e diventa quasi una naturale conseguenza. Lo sanno bene Amanita Castlunger e Lucrezia Buoncuore, autentiche protagoniste della categoria Open, dove hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ginnaste colligiane protagoniste ai campionati nazionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lunedì 11/05 - PREMIAZIONI ORE 12.00 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026 Sullo stesso argomento Tante medaglie per le ginnaste dell’Albachiara. Conquistato il pass per i Campionati NazionaliOttimi risultati della ritmica Albachiara che da Ferentino è tornata a casa con un bottino di nove medaglie, 7 d’oro, 1 d’argento e 1 di bronzo. Fiamme Oro Marcianise protagoniste ai Campionati Italiani Under 19Grande successo per la sezione giovanile delle Fiamme Oro di Marcianise alle finali dei Campionati Italiani Under 19 svoltesi a Roseto degli Abruzzi.