Ginevra Navone travolge Munar | Ruud vola in semifinale

Durante il torneo a Ginevra, Navone ha battuto Munar in modo convincente, conquistando così l'accesso alle semifinali. Nel frattempo, Casper Ruud prosegue la sua serie di vittorie e si prepara ad affrontare la fase successiva del torneo. Un giovane tennista argentino ha stabilito un nuovo record, superando quello di un altro giocatore del suo paese. La competizione continua con partite che promettono ancora emozioni e colpi di scena.

? Punti chiave Come farà Navone a fermare la striscia vincente di Casper Ruud?. Chi è il giovane argentino che ha superato il record di Delbonis?. Perché la tattica di Popyrin ha favorito il dritto di Ruud?. Come ha fatto Bublik a ribaltare il primo set contro Rinderknech?.? In Breve Bublik batte Rinderknech 5-7 6-4 6-2 dopo aver convertito 3 break su 6.. Ruud vince su Popyrin 6-4 6-3 in un match durato 75 minuti.. Tien supera Michelsen 6-4 3-6 6-1 raggiungendo la semifinale del torneo.. Navone è il secondo argentino a semifinalizzare a Ginevra dal 2000.. Mariano Navone ha travolto Jaume Munar con un doppio 6-2 a Ginevra, conquistando così il pass per la semifinale del Gonet Geneva Open contro Casper Ruud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pronostico e quote Casper Ruud – Mariano Navone, semifinale Ginevra 22-05-2026Casper Ruud e Mariano Navone inizieranno la loro sfida, che sarà la prima semifinale del singolare, non prima delle ore 14:00.