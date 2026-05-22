UMBERTIDE – Si intitola "Giardini" la nuova collezione ideata dall’artista umbro Luca Baldelli per le Ceramiche Rometti. Figlio di Dante, tra le figure più significative della storia di Rometti sin dagli anni ’30. Luca Baldelli, autore originalissimo, si inserisce nel programma della mostra "Rometti: una storia in 5 voci", realizzata dall’associazione culturale "Nero Fratta" e curata da Lorenzo Fiorucci, la quale vuol essere un racconto corale dedicato alle personalità che hanno contribuito a definire l’identità artistica e culturale della manifattura Rometti, che ne 2027 compirà 100 anni. Il progetto espositivo accompagna idealmente il percorso verso il Centenario della manifattura, valorizzando il dialogo continuo tra tradizione ceramica, sperimentazione artistica e design contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Giardini’, Baldelli crea per Ceramiche Rometti

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