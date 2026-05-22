Giappone due meloni battuti all' asta per oltre 31mila euro

In Giappone, due meloni coltivati nell’isola settentrionale dell’Hokkaido sono stati venduti all’asta per oltre 31mila euro, raggiungendo un prezzo record di 5,8 milioni di yen. La vendita ha attirato l’attenzione sui prezzi elevati di alcuni frutti di alta qualità, che vengono spesso venduti a cifre molto superiori rispetto alla media. La cifra rappresenta una delle transazioni più alte mai registrate per questa tipologia di frutta nel paese.

Una coppia di meloni pregiati coltivati nell’isola settentrionale giapponese dell’Hokkaido ha raggiunto il prezzo record di 5,8 milioni di yen, equivalenti a 31.400 euro alla prima asta stagionale, superando il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ad aggiudicarsi i preziosi meloni della varietà cantalupo - fiore all’occhiello della città di Yubari - è stata la Futami Seika, un grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, raccontano i media locali. I frutti saranno poi esposti in uno dei suoi supermercati Keio di Tokyo fino a domenica. Rinomati per la loro polpa arancione succosa e la dolcezza intensa, i meloni di Yubari sono molto apprezzati in Giappone come dono di prestigio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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