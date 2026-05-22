Giacomo Rossi | Pd 5 Stelle e alcuni cittadini dicono cose inesatte sull’impianto di Biogas

Martedì ad Acqualagna si è tenuto un incontro pubblico organizzato dal movimento Civici Marche, incentrato sulle emissioni odorigene provenienti dall’impianto di biogas situato in località Bellaria. La discussione ha coinvolto residenti e rappresentanti del movimento, che hanno affrontato le problematiche legate alle lamentele trasmesse da anni dai cittadini nelle aree circostanti. Durante l’evento sono state presentate informazioni e chiarimenti sul funzionamento dell’impianto, mentre alcune figure politiche hanno espresso opinioni che sono state contestate dai partecipanti.

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Il movimento Civici Marche ha organizzato martedì ad Acqualagna un incontro pubblico informativo sulla problematica delle emissioni odorigene dell’impianto biogas in località Bellaria oggetto, da molti anni, delle lamentele dei residenti nelle vicinanze. Nel corso dell’incontro, dopo i saluti istituzionali del sindaco Pierluigi Grassi e della Presidente provinciale del Movimento Benilde Marini, si è partiti con l’esame delle varie autorizzazioni, proseguendo con l’analisi dei dati controlli e monitoraggi Arpam svolti nel tempo fino agli ultimi richiesti dal vicepresidente del Consiglio Regionale Giacomo Rossi. La disamina tecnica è stata svolta dal Consigliere comunale Mirko Tassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giacomo Rossi: "Pd, 5 Stelle e alcuni cittadini dicono cose inesatte sull’impianto di Biogas" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blocco sulla SP244: partono i cantieri per l’impianto biogasI cantieri per il potenziamento della viabilità nel territorio di San Fiorano prendono ufficialmente il via questo lunedì 13 aprile, con interventi... Stop al biogas a Cavarzere: il TAR blocca l’impianto per tutela sanitaria? Cosa sapere Il TAR Veneto blocca l'impianto biogas di Martinelle Energia Srl a Cavarzere. Sara Rossi (@SaraRos58254796) / Posts / X x.com Giacomo Rossi: Pd, 5 Stelle e alcuni cittadini dicono cose inesatte sull’impianto di BiogasIl movimento Civici Marche ha organizzato martedì ad Acqualagna un incontro pubblico informativo sulla problematica delle emissioni odorigene dell’impianto ... ilrestodelcarlino.it