GF Vip Antonella Elia è rottura definitiva con Pietro | Non torno indietro

Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 8, Antonella Elia ha annunciato ufficialmente la rottura definitiva con Pietro Delle Piane. In un’intervista, ha dichiarato di non voler tornare sui suoi passi e ha precisato che il rapporto tra loro si limita ora a un legame affettivo, senza possibilità di ricucire la relazione. La cantante e attrice ha confermato che la decisione è definitiva e non ci sono margini di ripensamento.

Dopo il Grande Fratello Vip 8, Antonella Elia conferma la fine definitiva della relazione con Pietro Delle Piane: parole nette, nessun ritorno e un legame che resta solo affettivo. La storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane si chiude senza possibilità di ritorno. Dopo il GF Vip 8, la showgirl chiarisce definitivamente la sua posizione con parole nette e definitive. Eppure, nel corso del programma, il pubblico ha assistito a un riavvicinamento tra i due, con nuovi confronti e promesse di rivedersi fuori dal reality. La sorpresa nella Casa: l'arrivo di Pietro Delle Piane Nel corso dell'ultima puntata del programma, ogni finalista ha ricevuto una sorpresa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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GF Vip, Antonella Elia contro Mussolini: rottura definitiva

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