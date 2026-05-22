Gestione del denaro e trappole finanziarie l' aiuto agli artigiani | un focus per difendersi dalle truffe

Confartigianato di Forlì organizza un evento nel pomeriggio dedicato alle micro imprese, concentrandosi sulla gestione del denaro e sui rischi legati alle trappole finanziarie. Durante l'incontro, verranno affrontate questioni relative all’accesso al credito e alle possibili truffe nel settore artigianale. L’obiettivo è fornire strumenti pratici agli artigiani per riconoscere e prevenire le insidie finanziarie, favorendo un uso più consapevole delle risorse economiche. L’appuntamento si rivolge a tutte le imprese interessate a migliorare la propria gestione finanziaria.

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Confartigianato di Forlì promuove un pomeriggio di approfondimento dedicato alle micro imprese, sul tema del credito. Il 25 maggio alle 17.45 nella sede dell’associazione in viale Oriani 1 a Forlì, si terrà il dibattito dal titolo “il valore della consapevolezza”. Una panoramica a 360 gradi per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Simple Framework On How To Build A Better Investment Portfolio Sullo stesso argomento Tarquinia, come difendersi dalle truffe agli anziani: l’incontro in Comune con i carabinieriTarquinia, 11 marzo 2026 – Un incontro per informare, sensibilizzare e fornire strumenti concreti contro un fenomeno sempre più insidioso. Leggi anche: Bagnolo Mella: come difendersi dalle truffe digitali e telefoniche La gestione del denaro era scrupolosa e attenta tanto da mettere agitazione a Mirko Brancato quando quest’ultimo veniva incaricato dal boss in cella di piazzare le scommesse sulla Serie A x.com Risparmio e gestione del denaro: educazione finanziaria a Longastrino con la CassaL’educazione finanziaria non è solo materia da adulti e da esperti, ma è di grande interesse e attenzione anche per i più giovani, come ha dimostrato la lezione alla scuola ‘A. Oriani’ di Longastrino, ... ilrestodelcarlino.it Otto consigli per insegnare la gestione del denaro ai figliParlare di soldi ai propri figli può sembrare un tabù. In realtà è uno dei regali più preziosi che un genitore possa fare. Insegnare ai bambini a gestire il denaro fin da piccoli significa aiutarli a ... vanityfair.it