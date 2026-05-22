Quest’anno si ricorda il 80° anniversario di George Best, calciatore noto per le sue abilità tecniche e il suo stile di gioco. Nato e cresciuto nel Regno Unito, si affermò come una delle stelle più brillanti degli anni Sessanta e Settanta, superando in popolarità anche leggende come Pelé e Maradona. La sua carriera si è svolta tra il calcio di alto livello e momenti di vita notturna nelle località di Las Vegas e Norvegia, dove ha vissuto e giocato in diverse fasi della sua vita.

? Domande chiave Chi era davvero il calciatore che superava Pelé e Maradona?. Come ha trasformato il talento in una vita tra Las Vegas e la Norvegia?. Perché lo definivano il quinto Beatle del mondo del calcio?. Quali eccessi hanno segnato il confine tra genio e fragilità?.? In Breve Confronto tecnico con Pelé e Maradona secondo i tifosi irlandesi.. Frequenta personalità come Puskas ed Elvis Costello tra eccessi e mondanità.. Vita segnata da soggiorni a Las Vegas e relazioni in Norvegia.. Nascita avvenuta il 22 maggio 1946 nel dopoguerra.. L’ottantesimo anniversario della nascita di George Best, avvenuta il 22 maggio 1946, rievoca oggi l’eredità di un fuoriclasse che ha trasformato il calcio del dopoguerra in un fenomeno culturale globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - George Best, l’80° anno del mito: tra dribbling folli e vite da rockstar

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

George Best: Messi gibi dribling, Ronaldo gibi hz

Sullo stesso argomento

Sparizioni, fantasmi, nozze ubriache: George Best, 10 storie del mito che oggi avrebbe compiuto 80 anniOggi 22 maggio, era il 1946, ottant'anni fa, nasceva George Best, il più iconico tra i fuoriclasse del dopoguerra.

Boga POTM Serie A: velocità 92 e dribbling 91! Ecco come sbloccare il ‘re del dribbling’ a costo zeroJérémie Boga è tornato a incantare e la sua carta POTM da 87 OVR è un piccolo gioiello per chiunque stia costruendo una squadra basata sul campionato...

La prima pop star del calcio: George Best oggi avrebbe compiuto 80 anniDal talento puro al Pallone d'Oro 1968, fino ai demoni dell'alcol: la storia di George Best, prima pop star del calcio ... ilfattoquotidiano.it

La Wonder Woman di George Perez Omnibus regge per un lettore moderno? reddit

George Best, 80 anni di un uomo esemplareQuelli che avrebbe compiuto oggi il fuoriclasse nordirlandese. E che Nicola Roggero immagina con una provocazione ... sport.sky.it